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Konuşabilen mezar taşı

Konya'da inşaat işleriyle uğraşan bir adamın yaptığı mezar taşı, kişinin özgeçmişini ve duaları okuyor.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 10:43..
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3 yıl önce vefat eden kardeşi Ayşe Demir'in mezar taşını diğer, taşlardan farklı bir şey yapmak için kolları sıvayan Durmuş Ali Çınar, sesli dua okuyup, ölen kişi hakkında bilgi veren taş yaptı.

Konuşabilen mezar taşı

Mezar ziyaretlerinde internet aracılığıyla dua okutanları görünce kendisi de farklı bir mezar taşı yapmak istediğini ifade eden Çınar, şunları söyledi: ''Mermeritten mezar taşı yaparken, farklı bir şey olsun istedim. Enerjisini güneş panelleriyle elde eden, tuşlarıyla kumanda edilerek Fatiha, İhlas suresi ile ölen kişinin özgeçmişini seslendiren mezar taşı yaptım. Merhumun yakını ne isterse taşa onu yükleyebiliriz. Güneş panelleriyle beslendiği için herhangi bir şarj sorunu da yok. 6 saat güneş aldığı zaman 24 saat aralıksız çalışabiliyor. İsteyen hatimde yükleyebilir."

Konuşabilen mezar taşı

PATENT BAŞVURUMUZU YAPTIK

Kardeşinin yaptığı mezar taşı için patent başvurusunu yaptığını belirten Çınar, sesli dua okuyan taşın seri üretimini yapmak istediğini söyledi. Çınar, ''8 ay önce patent başvurumuzu yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Patent geldiği an seri üretime geçeceğiz. Bu mezar taşı sistemine çok yoğun bir talep var. Özellikle diğer illerden yoğun bir talep alıyoruz. Bizi dört gözle bekliyorlar. Mezar taşı çok ilgi çekiyor'' dedi.

Konuşabilen mezar taşı

Kız kardeşinin mezarına yaklaşık 1 hafta önce taşın montajını yaptıklarını hatırlatan Çınar, ''Daha buraya kuralı bir hafta oldu; ancak yakınlarımız gelip telefonla bu durumu çekiyor. Herkesi bu nedir diye meraklandırıyor. Herkesin ortak kanaati güzel olduğu yönünde" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEYE İHTİYAÇ OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Mezarlığı gelip giderken böyle bir sisteme ihtiyaç olduğunu hissettiğini belirten Çınar, "Mezarlıklarla görüyoruz. İnsanlar ellerinde Kuran-ı kerimlerle, Yasinlerle mezara geliyor. Baktım ki bu bir ihtiyaç. Mezarın başına gelip kuranı açıp okuyorlar veya para verip bir hoca çağırıp ona okutturuyorlar. Dedim ki biz bunları neden mezar taşlarına yüklemeyelim. Kimse yanına ne hoca alsın gelsin nede Yasin’i ezbere bilmiyorsa uğraşmasın istedik. Hepsini buraya yükledik" dedi.

Konuşabilen mezar taşı

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