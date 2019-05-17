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Konut Fiyat Endeksleri belli oldu

Konut Fiyat Endeksi (KFE), martta bir önceki aya göre yüzde 0,40 artarak 109,31 çıktı.

AA | 17.05.2019 - 17:34..
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Konut Fiyat Endeksleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, mart dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTIŞ MEYDANA GELDİ

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 0,40 artarak 109,31 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,45 artan KFE, aynı dönemde reel ise olarak yüzde 13,58 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, martta bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0,29, Ankara yüzde 0,25 azalış, İzmir’de yüzde 0,36 artış gözlendi.

Konut Fiyat Endeksleri belli oldu

İSTANBUL'DA YÜZDE 1,70'LİK DÜŞÜŞ

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre; İstanbul’da yüzde 1,70 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,77 ve 4,12 artış görüldü.

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