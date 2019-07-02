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Konut fiyatları düştü

Türkiye genelinde yapılan İmar Barışı çalışmalarının ardından konut fiyatlarında da ciddi bir düşüş yaşandı.

İHA | 02.07.2019 - 09:17..
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Konut fiyatları düştü

Konut yatırımcısını sevindirecek günler kapıda...

İmar Barışı sürecinin 30 Haziran'da son bulması beklenirken, Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın imzasıyla yayınlanarak 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

KONUT SEKTÖRÜNDE OLUMLU BİR HAVA ESİYOR

Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek. Konut sektöründe olumlu hava esmeye başladı.

Konut fiyatları düştü

KONUT ALMANIN TAM ZAMANI

Konut sektörünün önde gelenleri ise, bu süreçten sonra konut fiyatlarının yüzde 35 civarında düştüğünü açıkladı. Temsilciler, bu sürecin iyi değerlendirilmesini ve ev almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiğini dile getirdi.

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