Konut fiyatları mayıs ayında arttı

Merkez Bankası tarafından Türkiye genelinde Konut Fiyat Endeksi (KFE) hesaplandı.

Türkiye genelinde Konut Fiyat Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.49 artarak 110.27 düzeyine çıktı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA ARTIŞ

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde fiyatlar, mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara’da sırasıyla yüzde 0.46 ve 0.38 artarken, İzmir’de yüzde 0.11 düştü.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul ve Ankara’da sırasıyla yüzde 2.12 ve 0.41 azalırken İzmir’de yüzde 0.6 arttı.