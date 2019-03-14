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Konut için rekor kredi çekildi

Türkiye'de konut satın almak isteyen gayrimenkul yatırımcıları, bankalardan toplamda 183 milyar 335 milyon liralık kredi aldı.

AA | 14.03.2019 - 14:49..
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün hacmi araştırıldı.

Konut için rekor kredi çekildi

183 MİLYAR 335 MİLYON LİRALIK KONUT KREDİSİ ALINDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Mart ile biten haftada 1 milyar 333 milyon lira artarak 396 milyar 566 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 183 milyar 335 milyon lirası konut, 6 milyar 262 milyon lirası taşıt ve 206 milyar 968 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Konut için rekor kredi çekildi

BİREYSEL KREDİ TUTARI

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 883 milyon lira artarak 373 milyar 443 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,24 azalarak 100 milyar 446 milyon liraya geriledi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 837 milyon lirası taksitli, 58 milyar 609 milyon lira taksitsiz oldu.

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