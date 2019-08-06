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Konut kredisi iki günde rekor kırdı

Üç bankanın faizleri indirmesinin ardından ilk iki günde 13 binden fazla müşteri, toplam 2.1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu gerçekleştirdi.

AA | 06.08.2019 - 13:41..
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Konut kredisi iki günde rekor kırdı

Geçtiğimiz hafta üç banka faiz indirimi yaptı. Bu indirimden yararlanmak isteyen yatırımcılar konuta ilgi gösterdi.

13 BİNDEN FAZLA MÜŞTERİ BAŞVURDU

Yapılan faiz indirimi sonrasında, ilk iki gün içerisinde üç bankaya 13 binden fazla müşterinin toplamda 2.1 milyar liranın üzerinde konut kredisi başvurusu yaptığı açıklandı.

Konut kredisi iki günde rekor kırdı

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Belirtilen başvuru tutarı bugüne kadar iki gün içinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Vatandaşlarımızca gösterilen yoğun ilginin önümüzde dönemde de devam edeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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