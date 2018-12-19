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Konut projelerinde yabancı yatırımcılar azaldı

Dolar/TL'deki düşüş, yabancı yatırımcının konuta ilgisini azalttı.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 00:12..
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Konut projelerinde yabancı yatırımcılar azaldı

Kasım ayından itibaren Türk Lirası'ndaki değerlenme, yabancı yatırımcıların keyfini kaçırdı. Yatırımcıların en çok tercih ettiği alan olan konut projeleri ilgiyi kaybetti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre kasım ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 8'lik kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı.

SON 2 YILIN REKORUNDAN SONRA İLK KEZ DÜŞÜŞ

Yabancı yatırımcı oranı ekim ayında yakaladığı son iki yılın rekor seviyesinin ardından ilk kez düştü. Son altı aylık ortalamanın yüzde 13 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar temmuz ayında yüzde 9, ağustos ayında yüzde 11, eylül ayında yüzde 18, ekim ayında ise yüzde 19 oranında gerçekleşmişti.

Dolar/TL'nin 7.24 ile tarihi zirvesine ulaştığı 13 Ağustos'un ardından rekor seviyelere taşınan yabancı alımlarının, kurun 5.50 seviyesinin altına gerilediği kasım ayında hız kestiği dikkat çekti.

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