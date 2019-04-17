Konut satışında en düşük il Hakkari

Türkiye genelinde mart ayında 105 bin 46 konut satışı gerçekleştirildi. Martta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,9 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde martta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,9 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak 105 bin 46 oldu.

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DA EN AZ HAKKARİ'DE SATILDI

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 140 konutla ilk sırada (yüzde 18,2) yer aldı. İstanbul'u 10 bin 619 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 6 bin 366 konut satışıyla (yüzde 6,1) İzmir izledi.

En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 7 konutla Ardahan ve 27 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.