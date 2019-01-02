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Konut vergi indirimi uzatıldı

Konut vergi indirimlerinden 3 ay süreyle yararlanılabilecek.

REUTERS | 02.01.2019 - 16:35..
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Konut, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde, geçen yılın son iki ayında uygulanmaya başlanan vergi indirimleri üç ay süreyle uzatıldı.

Konut vergi indirimi uzatıldı

1 OCAK'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'nin pazartesi günkü mükerrer sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararları, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi.

Değişikliklere göre konut satışlarında KDV oranı 31 Mart 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

TAPU HARÇLARINDA İNDİRİM

Tapu harçlarındaki yüzde 4'ten 3'e indirim de aynı tarihe kadar devam edecek. Karara göre; mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olacak. Beyaz eşyada uygulanan ÖTV oranı da sıfır olarak devam edecek.

Konut vergi indirimi uzatıldı

İNDİRİMLER SON İKİ AYDA UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTI

ÖTV ve KDV indirimleri, 2018'in son iki ayında uygulamaya konulmuştu. Piyasalar ve ilgili sektörler, indirimlerin devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyordu. Enflasyon başta olmak üzere indirimlerin, makro dengeler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ÖTV ve KDV indirimlerinin, 2018 yıl sonu enflasyonunu 1 puan civarında aşağı çektiği hesaplanıyor. İndirimlerin sürdürülmemesi halinde, yılın ilk aylarında enflasyona baz etkisi kaynaklı ek baskı öngörülüyordu.

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