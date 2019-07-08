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Konut yatırımcıları rotayı çevirdi

Yatırımcılar, AB'ye yeni giren ve aday olan ülkelere ilgi gösteriyor. Konut fiyatları en çok değerlenen Estonya ve Letonya'da değerlendi.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 13:07..
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AB'nin bünyesine yeni ülkeleri dahil etmesi ve başka aday ülkeler belirlemesi ile konut yatırımcısı da hareketlendi.

YATIRIMCILAR ELİNİ ÇABUK TUTUYOR

AB'ye üye olmaya hazırlanan ülkelerde konut fiyatları üye olduktan sonra ikiye katlanacak. Bu yüzden de yatırımcılar, elini çabuk tutmak istiyor.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan araştırmalarda, konut fiyatları incelendi. Araştırmada Estonya’da yüzde 175, Letonya’da yüzde 160, Bulgaristan’da ise yüzde 100, Çekya’da yüzde 50'nin üzerinde artış gözlemlendi. Bu oranlarla birlikte Estonya ve Letonya liderliğini korumuş oldu.

Konut yatırımcıları rotayı çevirdi

KIBRIS'TA KONUT FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI

Kıbrıs'ta ise konut fiyatlarının artışı yüzde 40'ı aştı. Karadağ, Sırbistan, Makedonya ve Arnavutluk'un 2025'ten itibaren AB'ye girecek.

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