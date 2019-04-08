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Konuta ilgi arttı

Türkiye genelinde konuta yatırım yapmak isteyenler, seçim sonrası dönemi tercih ediyor.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 16:53..
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Konuta ilgi arttı

31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra doların yükselmemesi, konut sektörü için bir umut oldu. Bu dönemde yaşanan durgunluk geride kaldı.

Konuta ilgi arttı

1+1'LERİN FİYATI ARTTI

Türkiye'de talep ve fiyatlar araştırıldı. Bu araştırmada, müteahhitlerin bir önceki yıla göre tek artırdığı konut tipinin 1+1 evlerin olması dikkat çekti. 2017 Şubat ayında yeni konut fiyat endeksi 175,5 iken rakam şubat 2018 yılında yüzde 1,71’lik artışla 178,5’e kadar yükseldi.

Gayrimenkul sektörünün önde gelenleri, 1+1 evlerin daha kolay satın alınmasının fiyatlara direkt olarak yansıdığını dile getirdi.

Konuta ilgi arttı

4+1 TİPİ EVLERDE FIRSAT YAKALANABİLİR

Ayrıca verilere göre; 4+1 tipi evler de 2018'in gerisinde kaldı. 2018 yılının Şubat ayında bu tip dairelerde yeni konut fiyat endeksi 156,7, artış oranı yüzde 4,40 olarak hesaplandı. Yetkililer, 4+1 tipi evlerde uygun fiyatlar yakalanabileceği ifade etti. 2+1 tipi evlerde fiyat değişimi yüzde 2,52 civarında gerçekleşti.

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