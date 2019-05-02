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Konuta öne çıkan 3 ilçe

İstanbul'da özellikle 3 ilçede konutların geri dönüşümünün kısa olması dikkat çekiyor.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 14:39..
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Konuta öne çıkan 3 ilçe

Türkiye genelinde özellikle de İstanbul'da konutların geri dönüş süresi araştırıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça dikkat çekici.

İLK SIRADA BEYOĞLU VAR

Geri dönüş süresinin en az olduğu ilçelerin başında Beyoğlu geldi. 14 yıllık geri dönüş süresiyle Beyoğlu, listenin ilk sırasında. 100 metrekarede ortalama satış fiyatı 520 bin olarak belirlendi. Bu ilçede kira ise 3 bin 100 lira.

İKİNCİ SIRA EYÜPSULTAN'IN

İkinci sırada ise 15 yılla Eyüpsultan yer aldı. Eyüpsultan'da 100 metrekarelik bir evin satışı 390 bin lira olarak açıklandı.

Konuta öne çıkan 3 ilçe

ÜÇÜNCÜ SIRADA ESENYURT VAR

Üçüncü sırada 16 yıl ile de Esenyurt yer aldı. 100 metrekarenin ortalama satış fiyatı ise 210 bin lira oldu.

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