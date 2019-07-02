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Konutta ek vergi ertelemesi

Ultra lüks konuta ve yüksek gelirliye ek vergi önlemlerinin ekim ayına ertelenmesine karar verildi.

REUTERS | 02.07.2019 - 11:32..
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gündeminde bulunan ve ekonomide bazı düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifinin vergi ile ilgili kısmında yer alan ultra lüks konut satışları ve yüksek geliri olanlara yönelik vergi düzenlemesinin bu döneme yetişmesi mümkün olmayacağı için Ekim ayına ertelenmesi kararlaştırıldı.

Bütçe açığının yılın ilk beş ayında %225 artış göstermesinin ardından daha fazla bozulmanın önüne geçmeyi amaçlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir vergisi başta olmak üzere bazı vergilerde artış yoluna gitmeye hazırlanıyor.

KONUTTA VERGİ DÜZENLEMESİ EKİM AYINDA

Pakette, vergi geliri yıllık 1 milyon liranın üzerinde olanların vergisinin yüzde 50'ye yakın bir orana çıkarılması ve ultra lüks konuta yüksek vergi getirilmesi düzenlemesi de yer alıyordu.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, ultra lüks konut satışları ve yüksek geliri olanlara yönelik vergi düzenlemesinin bu döneme yetişmesinin mümkün olmayacağını bildirdi.

Konutta ek vergi ertelemesi

TAKVİM SIKIŞTI

Bir yetkili, "TBMM'nin 1 Temmuz olarak öngörülen tatile girme dönemi 15 Temmuz gibi planlanıyor ve gündemde üç teklif var. Bu teklifler arasında mevcut haliyle vergi düzenlemeleri paketi yok. Bu kapsamda madde sayısının azaltılması kararlaştırıldı. Bu nedenle ultra lüks konut satışları ve gelir vergisi dilimine dair düzenleme pakette yer almayacak." dedi.

Bir başka kaynak ise, "Değerlendirme yapılıyor. TBMM'nin çalışma takvimine bağlı olarak bazı maddeler tekliften çıkarılıyor. Ultra lüks konut ve gelir vergisine ilişkin maddeler Ekim'e bırakıldı. Teklifte madde sayısının azaltılması ihtiyacı doğdu. Çünkü takvim oldukça sıkıştı. Başka bazı maddeler de tekliften çıkmak zorunda kalabilir." dedi.

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