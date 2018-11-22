Konutta fiyatlar düştü, satışlar arttı

Ekimde, konut satışlarının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 civarında artmasının memnuniyet verici olduğunu belirten sektör temsilcileri, yüksek faiz oranlarına rağmen konut fiyatlarındaki gerilemenin satışları artırdığını bildirdi.

SATILAN KONUT SAYISI ARTTI

Tükiye genelinde, ekim ayında, 146 bin 536 konut satışı gerçekleştirildi. Ekimde satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 15,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı. Ekimde, en dikkati çeken rakam ise ipotekli satışların tarihin en düşük noktalarından birinde gerçekleşmesi oldu.

Daha önce yüzde 50'lerden, yüzde 30'lara gerileyen istekli satış oranı, ekimde toplam satışlar içerisinde yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Konut kredisi faiz oranlarının, son yılların en yüksek noktasında bulunması nedeniyle ekimde, ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 azalarak 8 bin 65'e geriledi. Sektör temsilcileri, konut satış rakamlarını değerlendirdi.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, hükümetin desteklerinin ve sektörün başlattığı kampanyaların satışları ciddi şekilde artırdığını belirterek, "Sene sonuna kadar KDV oranları ile tapu harçlarındaki indirimler sayesinde, sektördeki hareketlilik devam edecektir. Ayrıca, konut kredi faizlerinin düşmeye başlaması da konut talebini olumlu yönde etkileyecektir." dedi.

TEŞVİKLER İÇ SATIŞ RAKAMLARINI ARTIRACAK

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yabancı alımların önünü açan, teşvik ve ekonomik gelişmeler gibi şartların, yurt içi satışlarda da oluşturulması durumunda, iç satış rakamlarının daha da artacağını söyledi.