Konutta gerçek değer haritası çıkarılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konutta yeni sistemi hayata geçiriyor. Konut satışında, artık herkes istediği gibi hareket edemeyecek ve bunun belli bir kuralı olacak.

GAYRİMENKULDEKİ YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ GÖSTERİLECEK

Bakanlık, Türkiye’deki bütün ev, iş yeri ve arsaların gerçek değer haritasını ortaya çıkaracak. Harita; gayrimenkuldeki yükseliş ve düşüşleri anbean gösterecek. Tapu kaydında da bu esas alınacak.

EKSPERTİZ ŞARTI

Bu kural ise 2022 yılında hayata geçirilecek. 2019 yılı içinde ara formül olarak tapuda ‘ekspertiz şartı’ aranacak.