taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2712
Euro
6.0561
Altın
1282.53
Gram Altın
217.413

Konya Bilim Merkezi ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye'de TÜBİTAK merkezli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İHA | 01.01.2019 - 14:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye’nin yüksek standartlı ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2018’de dünyadan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden yine yüzbinlerce ziyaretçinin yanı sıra birbirinden önemli bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı.

TÜBİTAK MERKEZLİ İLK BİLİM MERKEZİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olma özelliği taşıyan Konya Bilim Merkezi’nin planetaryumu, bilimsel sergileri, toplantı salonları, astronomi günleri, Bilim Festivali, ulusal ve uluslararası birçok etkinliklerle Konya’nın cazibe merkezlerinden ve yeni sembollerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Konya Bilim Merkezi ziyaretçi akınına uğruyor

Başkan Altay, binlerce yıllık geçmişiyle Konya’nın, hem bir başkent olduğunu, hem de ticaretin, sanayinin ve bilimin merkezi olduğunu söyleyerek, Konya Bilim Merkezinin de Konya’nın bu konumuna yeniden kavuşması adına önemli katkılar yaptığını dile getirdi.

1 YILDA 310 BİN ZİYARET

Konya Bilim Merkezini 2018’de 310 bin bilim meraklısının ziyaret ettiğini kaydeden Altay, hizmete açıldığı 2014 yılı Nisan ayından bu yana ziyaret edenlerin sayısının ise 1 milyon 225 bine ulaştığını ifade etti.

Konya Bilim Merkezi ziyaretçi akınına uğruyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

22
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

87
Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

23
Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

326
Şam'da yılbaşı kutlaması

Şam'da yılbaşı kutlaması

50
Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

115
Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir