Konya Bilim Merkezi ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye’nin yüksek standartlı ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2018’de dünyadan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden yine yüzbinlerce ziyaretçinin yanı sıra birbirinden önemli bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı.

TÜBİTAK MERKEZLİ İLK BİLİM MERKEZİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olma özelliği taşıyan Konya Bilim Merkezi’nin planetaryumu, bilimsel sergileri, toplantı salonları, astronomi günleri, Bilim Festivali, ulusal ve uluslararası birçok etkinliklerle Konya’nın cazibe merkezlerinden ve yeni sembollerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Altay, binlerce yıllık geçmişiyle Konya’nın, hem bir başkent olduğunu, hem de ticaretin, sanayinin ve bilimin merkezi olduğunu söyleyerek, Konya Bilim Merkezinin de Konya’nın bu konumuna yeniden kavuşması adına önemli katkılar yaptığını dile getirdi.

1 YILDA 310 BİN ZİYARET

Konya Bilim Merkezini 2018’de 310 bin bilim meraklısının ziyaret ettiğini kaydeden Altay, hizmete açıldığı 2014 yılı Nisan ayından bu yana ziyaret edenlerin sayısının ise 1 milyon 225 bine ulaştığını ifade etti.