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Konya eski valisinin eşi ve kızı yangında öldü

Konya Eski Valisi Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı, evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

DHA | 20.12.2018 - 07:33..
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Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'ta bir apartmanın en üs katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle, yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Dairede eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadığı iddia edildi.

Sağlık ekipleri, kimliği belirsiz cenazelerin incelenmesi için olay yerini, polis ekiplerine bıraktı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Konya eski valisinin eşi ve kızı yangında öldü

Konya eski valisinin eşi ve kızı yangında öldü

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