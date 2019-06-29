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Konya hayvanat bahçesindeki ayıların kokteyl keyfi

Bozo ile Muzo isimli ayılara, hava sıcaklığının artması sebebiyle özel hazırlanmış buzlu kokteyl veriliyor.

AA | 29.06.2019 - 12:16..
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Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların, sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor.

ET KOKTEYLİ VE MEYVE KOKTEYLİ VERİLİYOR

Yırtıcı hayvanlar buzlu et kokteyli, ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor. Başta lamalar ve develer olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılıyor. Bu sayede serinleyen hayvanlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

BOZO VE MUZO'NUN HAVUZ KEYFİ

Hayvanat bahçesinin 10 yıllık misafirleri, "Bozo" ile "Muzo" isimli ayılar da sıcaktan bunaldığından kafeslerindeki havuzda serinliyor. Havuz keyfi yayan iki ayıya, donmuş meyve kokteyli veriliyor. Ayıların suyun içerisindeki meyve keyfi, bahçeyi gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

"ONLARI SERİNLETEN GIDALAR VERİYORUZ"

Hayvanat bahçesinin veteriner hekimi Fatih Altay, kentte hava sıcaklığının 37 derecenin üzerine çıktığını, kendilerinin de yaza hazırlıklı olduklarını söyledi. Hayvanların kışta ve yaz aylarında ayrı şekilde bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Altay,  "Serinlemesi gereken, sıcaktan etkilenen hayvanlara, onları serinletici gıdalar vermeye başladık. Gıdaların içerisine C vitamini de koyduk. Buna ihtiyaçları var. Hem havuza giriyorlar hem de buzlu meyve kokteyli ile serinliyorlar. Bir nebze de olsa onları sıcaktan bu yöntemlerle koruyoruz." Verecekleri yiyeceklerin derin dondurucuda bekletildiğini anlatan Altay, "Yiyeceklerini havuzlara atıyoruz. Hem havuza girip serinliyorlar hem de soğuk yiyecekler yiyorlar." diye konuştu

Konya hayvanat bahçesindeki ayıların kokteyl keyfi

Konya hayvanat bahçesindeki ayıların kokteyl keyfi

Konya hayvanat bahçesindeki ayıların kokteyl keyfi

Konya hayvanat bahçesindeki ayıların kokteyl keyfi

Konya hayvanat bahçesindeki ayıların kokteyl keyfi

Konya hayvanat bahçesindeki ayıların kokteyl keyfi

Konya hayvanat bahçesindeki ayıların kokteyl keyfi

Konya hayvanat bahçesindeki ayıların kokteyl keyfi

Konya hayvanat bahçesindeki ayıların kokteyl keyfi

Konya hayvanat bahçesindeki ayıların kokteyl keyfi

Konya hayvanat bahçesindeki ayıların kokteyl keyfi

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