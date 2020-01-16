Konya kendi kripto parasını çıkarmak istiyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'şehir coin' uygulaması üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ndeki belediye başkanları oturumunda projelerini anlatan Altay, üzerinde çalıştıkları kripto para ile belediye iştirakindeki şirketlerin alım satımlarını gerçekleştirmeyi ve vergi tahsilatı yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

"BELEDİYENİN ALDIĞI VERGİLERİ BU COİNLERLE ALABİLİRİZ"

Belediyelerin ve başkanların en önemli görevinin 'para bulmak' olduğunu belirten Altay, şöyle konuştu:

“Blockchain üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Biz acaba bir ‘şehir coin’ üretebilir miyiz diye çalışıyoruz. Kendi parasını basan ilk belediye olabilir miyiz bilmiyorum. Bu konuda iş birliğine hazırız. Özellikle sosyal yardımlarımızı acaba bununla vererek, bir ekosistem oluşturabilir miyiz ya da belediye iştirakindeki şirketlerin alım satımlarını bununla yapabilir miyiz, diye çalışıyoruz. Belki ileride yasal düzenlemeyle belediyenin aldığı vergileri de eğer bu coinlerle alabilirsek, kendi ekosistemimizi oluşturabiliriz.”