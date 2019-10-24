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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı 19 kişiden 4 kişi daha yakalandı.

AA | 24.10.2019 - 17:46..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri dün, örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 kişiden 11'ini gözaltına almıştı.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık arandıkları tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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