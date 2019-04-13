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Konya Ovası'nda laleler görsel şölen oluşturdu

Konya Ovası'nda üretilerek park ve bahçeleri süsleyen laleler, çiçek açmaya başladı.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 11:39..
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Havaların ısınmasıyla açan milyonlarca lale, Konya Ovası'nda rengarenk bir görsel şölen oluşturdu.

Türkiye’nin lale üretiminin yaklaşık yüzde 90’ını karşılayan Konya’nın İsmil Mahallesi’ndeki çiçek firması; yetiştirdiği laleleri Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, İran, Bulgaristan, Romanya, Pakistan ve Katar gibi ülkelere de ihraç ediyor.

"SANATÇILARIMIZI İLHAM ALMALARI İÇİN DAVET EDİYORUZ"

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi Korkut Yetgin, 400 dönümlük arazide lale yetiştirdiklerini ve her yıl bu mevsimde lalelerin açtığını söyledi. Sezonu açtıklarını belirten Yetgin, "Lale tarlalarımız, 25 Nisan'dan sonra ziyaretçilerimize açık olarak ay sonuna kadar devam edecek. Türkiye genelindeki sanatçılarımızı, yazarlarımızı buradan ilham alabilecek şekilde Konya’ya davet ediyoruz. Bu yıl sezonumuz çok güzel, özellikle ilkbahar yağışlarımız güzel. Lalelerimiz, çiçek açması için gerekli topraktan yeterli enerjiyi alıyor. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz.” dedi.

"30 MİLYON LALE ÜRETİMİ YAPIYORUZ"

Seçim çalışmalarının lale üretimine etki ettiğini söyleyen Korkut Yetgin, “Bu yıl iklimlerin sıcak gitmesi ve belediyelerin seçim çalışmaları nedeniyle tabii ki çalışmalarımız, lale üretimimiz azaldı. Ancak ilerleyen yıllarda artacağını bekliyoruz. Yaklaşık 30 milyon lale üretimi yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Öte yandan laleleri görenler, rengarenk tarlayı gezerek fotoğraf çektirdi.

Konya Ovası'nda laleler görsel şölen oluşturdu

Konya Ovası'nda laleler görsel şölen oluşturdu

Konya Ovası'nda laleler görsel şölen oluşturdu

Konya Ovası'nda laleler görsel şölen oluşturdu

Konya Ovası'nda laleler görsel şölen oluşturdu

Konya Ovası'nda laleler görsel şölen oluşturdu

Konya Ovası'nda laleler görsel şölen oluşturdu

Konya Ovası'nda laleler görsel şölen oluşturdu

Konya Ovası'nda laleler görsel şölen oluşturdu

Konya Ovası'nda laleler görsel şölen oluşturdu

Konya Ovası'nda laleler görsel şölen oluşturdu

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