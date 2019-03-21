Konya Ovası'nda obruk sayısı artıyor

Orta Anadolu'nun genelinde jeolojik faktörler ve yer altı sularının kontrolsüz kullanımı, bugüne kadar 325 obruğun oluştuğu Konya Ovası'nda yeni oluşum riskini artırıyor.

“YER ALTI SUYU SEVİYESİ 30 YILDA 30 METRE AZALDI”

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, yaptığı açıklamada, Konya Ovası'nda su ihtiyacı fazla bitkilerin ekildiğini söyledi.

Bu yüzden yer altı suyu seviyesinin azaldığını belirten Bostancı, "Yer altı suyu seviyesi 30 yılda, 30 metre azaldı. Her yıl yer altı suyu seviyemiz, bir metre düşüyor. Bu seviyedeki düşüş, obrukların oluşumlarını tetikleyen faktörlerden biridir. Yer altı suyunun çekildiği her yerde obruk oluşacağı anlamı çıkmamalıdır.” diye konuştu.

“HER YIL 250 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLANDI”

Bostancı, yer altı suyunun aşırı kullanımının engellenmesi için çalışma yürüttüklerini aktararak, şöyle devam etti: "120 bin hektar alanda, basınçlı sulama sisteminin kurulmasını finanse ettik. Bu da bölgedeki suyun, tasarruflu kullanılmasına ciddi katkı sağladı. Bu sulama sistemleri sayesinde, her yıl yaklaşık 250 milyon metreküp su tasarrufu gerçekleşti."

“KAÇAK SU KUYULARI KONTROL ALTINA ALINMALI”

Geçen yıl 20'nin üzerinde, bu yılın ilk iki ayında ise 6 obruğun oluştuğunu anlatan Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık Arık, şunları kaydetti; "Toplamda tespit ettiğimiz obruk sayısı 325'e ulaştı. Tespit edilen 140 bin su kuyusundan yalnızca 40 bini ruhsatlı. Yani 100 bin civarında ruhsatsız su kuyusu var. Bu durum acilen önlenmelidir. İmar Barışı gibi belki bir su barışı ile en azından su kuyularının kontrol edilmesi sağlanmalı ve yoğun su tüketen bitkilerin ekimi konusunda tedbirler alınmalıdır."







