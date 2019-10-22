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Konya Tabip Odası'ndan Mehmetçik'e tam destek

Birçok meslek odasının YPG'li teröristlere cesaret verdiği günlerde Konya Tabip Odası açıklama yaparak Türk askerinin yanında durdu.

AA | 22.10.2019 - 16:51..
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Konya Tabip Odası'ndan Mehmetçik'e tam destek

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine KESK, DİSK, TTB ve TMMOB çatışmaların durdurulmasını istemişti.

TERÖR SEVİCİLERE KARŞI...

YPG'li teröristlere destek veren bu açıklamaların ardından Konya Tabip Odası tarafını net bir şekilde ortaya koydu.

Odadan yapılan açıklamada, "Başta kendi güvenliğimiz olmak üzere, komşularımızın istikrarlı bir yapıya kavuşması ve bölgedeki istikrarsızlığın mağduru haline gelmiş mültecilerin daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamaya yönelik başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”nı desteklediğimizi ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Konya Tabip Odası'nın internet sitesi de Türk bayraklarıyla donatıldı.

Konya Tabip Odası'ndan Mehmetçik'e tam destek

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