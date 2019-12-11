Konya Valisi, türbeye ayakkabıyla girdi

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ildeki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen programda karşısında oturan kişiye "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim." diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı kızdıran oturuş VİDEO

Daha sonra yaptığı açıklamada ise tepki gösterdiği kişinin öğretmen değil, gazeteci olduğunu ifade etti. Gazeteci ise Vali'yi ziyaret edip, özür diledi.

Vali Toprak, bir kez daha gündeme geldi.

TÜRBE İÇİNDE AYAKKABILI

Hz. Mevlanı'nın Vuslatı'nın 746. yıl dönümü nedeniyle kentte 7 Aralık'ta başlayan törenlere, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, bakanlarla birlikte 7 Aralık günü Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.

Bakanların ayakkabılarını çıkarıp çorapla girdiği türbeye, Vali Toprak ise ayakkabısının üzerine taktığı galoşla girdi.



Fotoğraflar: Konya Valiliği



