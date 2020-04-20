Konyaaltı Sahili'nde atlı polislerden devriye

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de salgının yayılmasını önlemek için sosyal alanlar geçici süreyle kapatıldı.

Turizm kenti Antalya'da da vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunan ve kışın dahi yoğun olmasıyla tanınan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, vatandaşların girişine kapatıldı.

Sahilin her iki ucuna güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, gün boyu devriye yaparak sahilin kullanımına izin vermiyor.

ATLI BİRLİKTEN DEVRİYE

Son olarak Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve genelde toplumsal olaylarda kullanılan Atlı Polis Birliği'ne ait 3 atlı polis, sahil boyunca görev yaparak güvenliği sağlıyor.

Polis memurlarının maskeli ve sosyal mesafeye uygun hareket ettikleri görüldü.