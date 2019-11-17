taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3503
Altın
1466.93
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.869
Bitcoin
48622.57

Konyaaltı Sahili'nde sıcak hava yoğunluğu

Doğu illerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düştüğü bu günlerde, Antalya'da hala yazdan kalma günler yaşanıyor.

DHA | 17.11.2019 - 15:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Konyaaltı Sahili'nde sıcak hava yoğunluğu

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar ve turistler, sahilleri doldurdu. Sahillerdeki görüntüler, yazdan kalma günlerini aratmıyor.

İNSANLAR SAHİLLERE KOŞTU

Kış mevsimi yaklaşırken, Türkiye'nin güneyde hala yazdan kalma günler yaşanıyor. Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Sahil Antalya Yaşam Parkı, yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanların akınına uğradı.

Dünyaca ünlü sahilde sıcak hava yoğunluğu -6

ÇOCUKLAR DENİZİN TADINI ÇIKARDI

Tatilciler ile kentte yaşayanlar, sahilde hem denizin hem de güneşin keyfini sürdü. Denizin tadını en çok çocuklar çıkardı. Bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş yapıp, banklarda dinlenerek vakit geçirdi.

Antalya'da hala yazdan kalma günler yaşanıyor ViDEO

HAVA SICAKLIĞI 25 DERECE

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte en yüksek hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.

Dünyaca ünlü sahilde sıcak hava yoğunluğu -1

Dünyaca ünlü sahilde sıcak hava yoğunluğu -2



Dünyaca ünlü sahilde sıcak hava yoğunluğu -3

Dünyaca ünlü sahilde sıcak hava yoğunluğu -4

Dünyaca ünlü sahilde sıcak hava yoğunluğu -5

Dünyaca ünlü sahilde sıcak hava yoğunluğu -7

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TAI'de Kotil Ailesi'nin üyeleri var

TAI'de Kotil Ailesi'nin üyeleri var

332
İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek

İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek

111
Kruse'nin nargile keyfi

Kruse'nin nargile keyfi

66
Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

156
Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı

Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı

190
İBB gece metrosunu kullanan sayısını açıkladı

İBB gece metrosunu kullanan sayısını açıkladı

103
Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

205
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir