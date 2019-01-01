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Konya’da 117 alkollü sürücüye 301 bin 870 lira ceza

Kentte yılbaşı gecesi boyunca 30 farklı noktada yapılan trafik uygulamasında alkolden 301 bin 870 lira ceza kesildi.

İHA | 01.01.2019 - 09:52..
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Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soğuk hava koşullarına rağmen kent merkezinin 30 farklı noktasında uygulama yapıldı.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Gecenin en zorlu görevini üstlenen polis ekipleri uygulama sırasında çok sayıda aracı durdurarak alkol kontrolü yaptıktan sonra sürücüleri, hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konularında uyardı.

Konya’da 117 alkollü sürücüye 301 bin 870 lira ceza

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇİOLATA İKRAM ETTİ

Konya genelindeki uygulama noktalarını tek tek ziyaret eden Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da polis ekiplerinin yeni yılını kutlayarak çikolata ikram etti.

Yaman ayrıca sürücülerin de yeni yılını kutlayarak emniyet kemerlerini takmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Gece boyunca yapılan uygulamalarda, çok sayıda araç durdurularak sürücülerin kimlik ve alkol kontrolü yapıldı.

Alkolmetreye üfleyen sürücülerden 117’sinin alkollü olduğu tespit edilirken, bu sürücülere 301 bin 870 lira idari para cezası kesildi.

Konya’da 117 alkollü sürücüye 301 bin 870 lira ceza

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