Konya'da 15 yaşındaki çırağa palangalı işkence

Konya'nın Karatay ilçesinde, araç yedek parça satışı yapan iş yerinde çıraklık yapan 15 yaşındaki E.A.Y., alacağı vidanın numarasını unuttuğu gerekçesiyle iş yeri sahibi M.C. tarafından, palangayla bağlanıp tavana asıldı.

15 DAKİKA TAVANDA ASILI KALDI

Pantolonu da yarıya kadar indirildiği belirtilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra indirildi.

MALZEMEYİ HATALI BÜKTÜ DİYE AĞABEYİNİ DE DÖVMÜŞ

Ağabey H.H.Y. de bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme ve tokat dövüldüğünü söyledi. Gözünde morarma ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y., hastaneye gidip tedavi olduktan sonra rapor aldı.





''DAHA ÖNCE DE İŞ YERİNDE MAKİNE TEMİZLERKEN ÜZERİME KİMYASAL SU SIKMIŞLARDI''

Korktukları için gördüğü işkenceyi ailesine söylemediğini belirten E.A.Y., yaşadıklarını anlattı. E.A.Y., ''Vidayı almak için malzemeciye gidiyordum. Yolda vidanın numarasını unutup, ağabeyimi aradım. O da M.C.'ye sorup, bana döndü. Vidayı alıp iş yerine geldim. M.C., 'Vidanın numarasını nasıl unutursun' deyip, önce kulağımı çekti, sonra beni vinçle tavana astı. 15 dakika boyunca acı içerisinde asılı kaldım. Bir süre sonra caraskal kırılır diye beni aşağıya indirdiler. Acı içerisinde ve gittim. Daha önce de iş yerinde makineyi temizlerken üzerime kimyasal su sıkmışlardı. Ertesi gün her yerim kabarık olmuştu. O anları düşündükçe sinirlenip, utanıyorum. Ağabeyime de tekme ve tokatla saldırıp, gözünü morarttılar.''





KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumu ailesine anlattıktan sonra avukatlarının işkence anına ait fotoğrafla birlikte M.C. hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını belirten E.A.Y., suçluların cezasız kalmamasını ve sonuna kadarda hukuku mücadelesini devam ettireceğini söyledi.



