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Konya'da 15 yıldır kayıp olan şahsı akrabaları öldürdü

Konya'da 15 yıldır kayıp olarak aranan şahsın akrabaları tarafından öldürüldükten sonra gömüldüğü ortaya çıktı.

İHA | 07.01.2020 - 03:53..
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Necati Keleş'ten haber alamayan yakınları 19 Kasım 2005 tarihinde polise giderek kayıp müracaatında bulundu.

15 YILDIR KAYIPTI

Kaybolduğu yıl 31 yaşında olan Keleş'in yaşadığı Çumra ilçesi ve çevresinde araştırma yapan ekipler, izine rastlamadı. 15 yıl boyunca kayıp olan Necati Keleş'le ilgili Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturma başlatıldı.

Konya'da 15 yıldır kayıp olan şahsı akrabaları öldürdü

EKİPLER ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İHTİMALİNE YOĞUNLAŞTI

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını şahsın öldürüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı.

Konya'da 15 yıldır kayıp olan şahsı akrabaları öldürdü

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmaların ardından Necati Keleş'in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konya'da 15 yıldır kayıp olan şahsı akrabaları öldürdü

KEMİKLERİ BULUNDU

Şüphelilerin Necati Keleş'i evinde ilaçla uyutup iple boğduktan sonra cesedini Kadir B.'nin kamyonetiyle Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde dağlık alana gömdüğü tespit edildi. Ekipler Keleş'in gömüldüğü yeri kepçeyle kazarken, kemikler bulundu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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