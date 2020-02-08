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Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı

Gelemiş Mevkisi'nde, şiddetli kar yağışı sonrası kayganlaşan yol zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

DHA | 08.02.2020 - 17:00..
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Konya-Ankara kara yolunun Gelemiş Mevkisi'nde, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düşünce, aralarında tırların da bulunduğu 17 araç zincirleme kaza yaptı.

15 YARALI

Kazada 1 hamile kadının da aralarında bulunduğu 15 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay böglesine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kara yolunun her iki yönü de uzun süre ulaşıma kapalı kaldı.

Uzun araç kuyrukları oluşan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. ​

Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza VİDEO

Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı

Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı

Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı

Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı

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