Konya'da 2 bin liralık paletleri çalan hırsızlar

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Büsan Sanayi Sitesi'nde, fabrikanın yanına gelen 4 kişi, 2 bin lira değerindeki tahta paletlerden yaklaşık 100'ünü hızlıca araçlarına koyup, kaçtı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye, Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Sanayi sitesini çeviren ekipler, kovalamaca sonucu 4 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık anları ise fabrikanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Konya'da tahta palet hırsızları yakalandı

EVDE YAKMAK İÇİN ALDIK DEDİLER

Ferhat Özgün (20) ve ağabeyi Poyraz Özgün (22) ile Muhammed Taştan (26) ve eşi Hasgül Taştan (29), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hırsızların ifadelerinde, paletleri atıl olduğunu düşünüp, kışın evde yakmak için aldıklarını söylediği belirtildi.

2'Sİ KARDEŞ, DİĞER 2'Sİ KARI KOCA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.























