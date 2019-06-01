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Konya'da 2 kilo eroin el geçirildi

Konya'da bir otogarda 1 kişinin bavulunda 2 kilogram eroin bulundu.

İHA | 01.06.2019 - 16:42..
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle kent giriş çıkışlarındaki uygulamalarını arttırdı.

DENETİMLER ARTTI

Emniyet Müdürlüğü tarafından bayram boyunca uygulamalara ağırlık verilmesi sebebiyle otogar içerisinde de denetimler arttırıldı.

Denetimler kapsamında otogar içerisinde bir şahsın hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, şahsı durdurarak bavulunda arama yaptı. Bavul içerisine gizlenmiş halde 2 kilogram eroin bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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