Konya'da 2 kilo eroin el geçirildi

Tarsus ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangında, içeride bulunan kedilere son anda itfaiye ekipleri yetişti.

Kasımpaşa, 4 saat önce resmi sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı.

Lastik bot ile Yunanistan adalarına kaçmamaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sakal-ı Şerif'i görmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, ziyaret sırasında tekbir ve salavat getirdi.

Aracını park etmek isteyen bir sürücü, otomobilini başka bir aracın üzerine devirdi.

Bodrum'da araç sürücüsü park sırasında kaza yaptı

İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Alıcı’nın Tokat’taki ailesi, acı haberi tarlada çalışırken öğrendi.

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Vatan hasreti 69 yıl sonra sona erdi

16 yaşında evlenerek Arjantin'e yerleşen 85 yaşındaki Raşel Kazes, o tarihten itibaren ilk kez Gelibolu'ya geldi.