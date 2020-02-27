Konya’da 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesinde geri dönüşüm ve atık yağlardan kaçak akaryakıt üreterek piyasaya satan bir iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda kaçak akaryakıt olarak kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 20 bin litre yakıt ele geçirildi.

Ele geçirilen yakıttan numune alınarak Konya Milli Emlak Dairesi Başkanlığına teslim edildi.

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5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ayrıca, soruşturma dosyası kapsamında yapılan üç ayrı aramada 26 bin 610 litre kaçak akaryakıta el konularak Milli Emlak Dairesi Başkanlığına teslim edildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi ve yetkilisi 5 şahıs hakkında adli işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.