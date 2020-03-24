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Konya'da 28 yıllık kocasını keserle öldürdü

Kocasının başına keserle vurarak öldüren kadın, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 24.03.2020 - 15:37..
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Konya'da Fadik Sağdıç, yatağında uyuyan Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurduktan sonra polisi aradı.

KOCASI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Veysel Sağdıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fadik Sağdıç da polis ekiplerince gözaltına alındı.

KADIN TUTUKLANDI

Fadik Sağdıç, emniyetteki ifadesinde,  kıskançlık nedeniyle tartıştığı 28 yıllık eşini yatağında uyuduğu sırada keserle başına vurarak, öldürdüğünü belirtti.

Adliyeye sevk edilen Fadik Sağdıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da 28 yıllık kocasını keserle öldürdü

"28 SENEDİR NE ÇEKTİĞİMİ BİR BEN BİLİRİM"

Tutuklu Fadik Sağdıç hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, davanın son duruşmasına tutuklu sanık Fadik Sağdıç, SEGBİS sistemi ile katıldı.

Sağdıç son savunmasında, "28 senedir ne çektiğimi bir ben, bir Allah bilir. Evlilik hayatım boyunca hep şiddet, iftira ve kıskançlık vardı. Çok agresif biriydi." dedi.

Konya'da 28 yıllık kocasını keserle öldürdü

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Olay günü kocasının kendisini tehdit ettiğini belirten Sağdıç, "Bana, ‘bunun gecesi var, sen görürsün’ dedi. Ondan sonra kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde her şey bitmişti. ‘Allah'ım ben ne yaptım.’ Ben bunu yapacak bir insan değilim. Onu öldürmek istememiştim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının savunmasının ardından Fadik Sağdıç'ı,  haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Konya'da 28 yıllık kocasını keserle öldürdü

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