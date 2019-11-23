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Konya'da 3 kişi tarihi eserlerle yakalandı

Konya’da 3 kişi 82 parça tarihi eserle yakalandı.

İHA | 23.11.2019 - 00:37..
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Konya’nın Kadınhanı ilçesinde Şahören Mahallesi'nde ikamet eden R.K., K.K. ve G.K’nin ellerinde tarihi eser bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşan Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

82 ADET MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 23 adet metal sikke, 1 adet metal bileklik, 1 adet yüzük, 2 adet metal heykel, 55 adet metal obje, 1 adet metal kılıç, 1 adet rambo yazılı kama, 2 adet ruhsatsız av tüfeği olmak üzere tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam 82 adet malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken tarihi eserlere el konuldu.

Konya'da 3 kişi tarihi eserlerle yakalandı

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Konya'da 3 kişi tarihi eserlerle yakalandı

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