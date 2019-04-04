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Konya'da 30 metre çapında yeni obruk

Karapınar ilçesinde 15 metre derinliğinde 30 metre çapında yeni obruk oluştu.

İHA | 04.04.2019 - 05:11..
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İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Çakırca mevkisinde bir kişiye ait boş tarlada oluşan obruğu gören çiftçiler, durumu Karapınar Belediyesine bildirdi.

Konya'da 30 metre çapında yeni obruk

BOŞ TARLANIN ÇEVRESİ ÇEVRİLDİ

Karapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede obruğun 15 metre derinliğinde ve 30 metre çapında olduğunu belirledi.

Ekipler obruk çevresini tellerle çevirerek, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Konya'da 30 metre çapında yeni obruk

Boş tarlada oluşan obruğun, çevrede çalışan kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi.

Bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun birkaç gün önce meydana geldiğini tahmin ettiklerini aktardı.

Konya'da 30 metre çapında yeni obruk

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