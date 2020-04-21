Konya'da 35 bin 700 adet kaçak maske ele geçirildi

1 Dünya genelinde korona bilançosu: 2.5 milyon vaka Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2.5 milyonu aştı.

2 Ücret ödememek için kadın taksiciyi boğmaya çalıştı Çin'de taksi kamerasına yansıyan dehşet anlarında kadın sürücü ölümden döndü.

3 Kylie Jenner, makyajsız Koronavirüs salgını yüzünden evine kapanan Kyile Jenner, uzun zaman sonra dışarıda görüntülendi.

4 Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Hekimi Zehra Yıldız, doğru maske kullanımına ilişkin bilgiler verdi.

5 Osmaniye'de imamdan çocuklara 23 Nisan sürprizi Kadirli ilçesindeki bir imam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklara Türk bayrağı, balon ve çeşitli süsler hediye etti.

6 Monokl nedir Kullanmı eski zamanlarda aristokratlare arasında oldukça yaygın olan bir gözlük türü olan monokl, kaş çıkıntısının altına sıkıştırılan tekli merceğe verilen isimdir.