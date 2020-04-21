taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9794
Euro
7.5604
Altın
1669.98
Borsa
97920.94
Gram Altın
374.223
Bitcoin
47574.51

Konya'da 35 bin 700 adet kaçak maske ele geçirildi

Polis ekiplerince bir atölyeye düzenlenen operasyonda 35 bin 700 adet maske ele geçirilirken, iş yeri mühürlendi.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Konya'da 35 bin 700 adet kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından emniyet güçleri, salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

35 BİN 700 ADET MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir deponun atölyeye çevrilerek yasa dışı yollardan izinsiz olarak maske üretimi yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 35 bin 700 adet maske ve maske üretiminde kullanılan 400 metre uzunluğunda 16 top kumaş ele geçirdi.

Konya'da 35 bin 700 adet kaçak maske ele geçirildi

ATÖLYE MÜHÜRLENDİ

Ele geçirilen malzemeler, idari işlem yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Atölye mühürlenirken, sahipleri hakkında da işlem başlatıldı.

Konya'da 35 bin 700 adet kaçak maske ele geçirildi

Konya'da 35 bin 700 adet kaçak maske ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Maskenize yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Hekimi Zehra Yıldız, doğru maske kullanımına ilişkin bilgiler verdi.
Osmaniye'de imamdan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Kadirli ilçesindeki bir imam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklara Türk bayrağı, balon ve çeşitli süsler hediye etti.
Maskeye yanlışlıkla dokunsanız dahi çöpe atın uyarısı
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Hekimi Zehra Yıldız, doğru maske kullanımına ilişkin bilgiler verdi.
Kışlalarda koronavirüs önlemleri
Teris ve yeni celp işlemlerinin koronavirüs nedeniyle ertelendiği TSK'da, silah altındaki Mehmetçikler için önlemler alınıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
255
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
56
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
126
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
262
Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
154
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
140
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
319
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir