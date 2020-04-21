Konya'da 35 bin 700 adet kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından emniyet güçleri, salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.
35 BİN 700 ADET MASKE ELE GEÇİRİLDİ
Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir deponun atölyeye çevrilerek yasa dışı yollardan izinsiz olarak maske üretimi yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 35 bin 700 adet maske ve maske üretiminde kullanılan 400 metre uzunluğunda 16 top kumaş ele geçirdi.
ATÖLYE MÜHÜRLENDİ
Ele geçirilen malzemeler, idari işlem yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Atölye mühürlenirken, sahipleri hakkında da işlem başlatıldı.