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Konya'da 350 umreci karantinadan çıktı

Umreden döndükten sonra Konya'da yurda yerleştirilen 362 kişiden koronavirüs testleri negatif çıkan 350 kişi, karantina sürecinin ardından evlerine gönderildi.

DHA |
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Konya'da 350 umreci karantinadan çıktı

Umre için Suudi Arabistan'a giden ve 5 Nisan'da Konya'ya getirilen 362 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Şems-i Tebrizi Kız Yurdu'na yerleştirildi.

14 günlük karantinanın ardından koronavirüs testleri negatif çıkan 350 kişi, sosyal mesafe kuralına göre bindirildikleri otobüs ve minibüsle evlerine gönderildi.

Bazılarını ise yurt önünden aileleri aldı. Sonuçları pozitif çıkanların ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

KARANTİNA SÜRESİNİ TAMAMLADILAR

Antalya'da yaşayan Aysun Karamancı ve ablası Münevver Yılmaz da bugün evlerine dönmek için yola çıktı.

Konya'da 350 umreci karantinadan çıktı

"HERKES ÇOK İYİ İLGİLENDİ"

Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Aysun Karamancı, ''Zorlu bir süreçti. Allah'a çok şükür karantina sürecimizi atlattık. Karantinadan memnun kaldık, herhangi bir şikayetimiz yok. Herkes bizlerle çok iyi ilgilendi. Sonuçlarımız negatif çıktığı için sevinçliyiz ve evimize dönüyoruz. Karantina çok önemliydi ve bu süreçte kendimizi, eşimi ve çocuklarımı düşündüm.'' dedi.

Konya'da 350 umreci karantinadan çıktı

"KARANTİNAYI KUR'AN OKUYARAK GEÇİRDİK"

Karantina sürecini Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirdiklerini belirten ablası Münevver Yılmaz da şunları söyledi:

''Kuran okuyarak vakit geçirdik. Allah'a çok şükür, herkes memnun. Bize hep sabırlı olun dediler. Biz de hep sabırlı olduk ve çok şükür bugünlere geldik. Allah inşallah en kısa sürede bu hastalığı bizim üzerimizden alır ve rahata kavuşuruz. Belki de bu bizim için imtihandı. Herkesten Allah razı olsun. Sağlımız yerinde olduğu için şükrediyoruz. Bu süreçte çocuklarımızı ve yakınlarımızı özledik."

Umre dönüşü karantinaya alınan 350 kişi, evlerine gönderildi -5

Umre dönüşü karantinaya alınan 350 kişi, evlerine gönderildi -6

Umre dönüşü karantinaya alınan 350 kişi, evlerine gönderildi -7

Umre dönüşü karantinaya alınan 350 kişi, evlerine gönderildi -8

Umre dönüşü karantinaya alınan 350 kişi, evlerine gönderildi -9

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