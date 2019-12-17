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Konya'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ekipler tarafından 2 tırda yapılan arama sonucu kaçak akaryakıt ele geçirilirken, tır sürücüleri ise gözaltına alındı.

İHA | 17.12.2019 - 11:11..
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Konya'da polis ekipleri, Karapınar ilçesinden Kayseri'ye kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçeden çıkış yapan 2 tır polis ekiplerince kontrollü olarak durduruldu.

TIRDA 45 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT BULUNDU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tırların dorsesinde bulunan varillerde toplam 45 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan tır sürücüleri ifadesi alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konya'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi


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