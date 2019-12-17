Konya'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Samsung’un gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni Galaxy M31 modeline, daha yakından göz atıyoruz.

Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan bir araçta arama yapıldı. Arama sonraı 3 şahıs gözaltına alındı.

Ensonhaber'in dün yaptığı haberin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, oturaklarda namaz kılınmasına karşı genelge yayınladı; namazın nasıl kılınması gerektiğini belirtti.

Diyanet oturakta namaz için genelge yayınladı

4

Bahadır Yenişehirlioğlu ile son romanı Antikacı’yı konuştuk

Sevilen yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ile son romanı Antikacı ve edebi yaşamı üzerine konuştuk…