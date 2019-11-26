taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7667
Euro
6.3541
Altın
1459.14
Borsa
105983.14
Gram Altın
270.766
Bitcoin
40960.12

Konya'da 54 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya kent merkezine kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen tırlar kentin polis ekipleri tarafından durduruldu. Tırın kasasındaki variller içerisinden 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı.

İHA | 26.11.2019 - 19:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezine kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit edilen tırları kente giriş yaptığı sırada durdurdu.

Tırların kasasında yapılan aramalarda varillere doldurulmuş 54 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Tır sürücüleri gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Konya'da 54 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

492
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

243
İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

267
Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

171
Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

127
Migros'ta cep telefonu almak için yarıştılar

Migros'ta cep telefonu almak için yarıştılar

240
Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir