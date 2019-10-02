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Konya'da ağabeyinin cinsel istismarıyla hamile kaldı

2 yıl boyunca ağabeyinin cinsel istismarına uğrayan ve hamile kalan genç kızın ailesi, şikayetçi olmadı.

DHA | 02.10.2019 - 20:22..
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Konya'da geçen yıl lise 2'nci sınıf öğrencisi olan H.E., mart ayında, kaldığı öğrenci yurdundan karın ağrısı şikayeti başlayınca hastaneye götürüldü.

Yapılan kontrolde hamile olduğu ve doğumun yaklaştığı anlaşılan H.E., ameliyata alındı. Bebeğin, karında sıvı yutması nedeniyle öldüğü belirlenirken, operasyonla alındı.

AĞABEYİNDEN HAMİLE KALDI

Hastanedeki olay, Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi. İfadesine başvurulan H.E., 2017 yılından beri ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. H.E., bu sene yarı yıl tatilinde hamile kaldığını anladığını kaydetti.

HAMİLELİĞİ BİLMESİNE RAĞMEN İSTİSMARA DEVAM ETMİŞ

H.E., 2019'da yarı yıl tatili için eve gittiğinde ağabeyinin, yine cinsel istismarda bulunmak istediği sırada karnının şişkinliğini görüp, hamile olduğunu anladığını söyledi. H.E., buna rağmen kendisine cinsel istismarda bulunmaya devam eden ağabeyinin hamileliğiyle ilgili, "Merak etme, ben halledeceğim bir şekilde" dediğini anlattı. H.E., korktuğu için yaşadıklarını kimseye söyleyemediğini dile getirdi.

AĞABEY TUTUKLANDI, GENÇ KIZ KORUMAYA ALINDI

H.E.'nin ifadesinin ardından R.E., gözaltına alındı. Kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden R.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.E. de devlet korumasına alındı.

Konya'da ağabeyinin cinsel istismarıyla hamile kaldı

56 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suçun 'zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar' olduğu belirtilerek, R.E. hakkında 56 yıla kadar hapis cezası istendi.

KIZ KARDEŞ VE ANNE- BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmaya katılan H.E. ise ağabeyinden şikayetçi olmadığını belirtti. Olaydan bilgilerinin olmadığını belirten anne K.E. ve baba S.E. de oğullarından şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 

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