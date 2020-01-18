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Konya'da alışveriş merkezi açılışında izdiham yaşandı

Alışveriş merkezinde indirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar neredeyse birbirini eziyordu.

AA | 18.01.2020 - 13:34..
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, açılışta ucuz ürün satacağı duyurusunda bulunan alışveriş merkezinin önünde toplanan vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Giyim, gıda ve ev eşyalarının satıldığı alışveriş merkezinde, vatandaşlar ürünleri alabilmek için ezilme tehlikesi yaşadı ve fenalık geçirdi.

Alışveriş merkezi açılışında izdiham yaşandı VİDEO

ÇOCUKLAR EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Ezilme tehlikesi yaşayan 6 yaşındaki D.M.'yi, alışveriş merkezine komşu olan esnaflar kurtardı. İzdihamdan korkan kız çocuk, su içirilerek sakinleştirildi. İçeriye koşarak girmeye çalışan bazı kadınlar ise yere düştü.

Konya'da alışveriş merkezi açılışında izdiham yaşandı

"HİÇ Mİ İNDİRİM GÖRMEDİNİZ?"

Olayı gören bir vatandaş da "Hayatınızda hiç mi indirim görmediniz?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Konya'da alışveriş merkezi açılışında izdiham yaşandı

Konya'da alışveriş merkezi açılışında izdiham yaşandı

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