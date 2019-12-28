Konya'da alkollü sürücü polis aracına çarptı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymaan sürücünün kaçması üzerine polisle şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

İKİ EKİP ARACINA ÇARPTI

Sürücü Bosna Herkek Mahallesi'nde kendisini durdurmak isteyen ekip otosuna çarptı. Bu ekip aracı da başka bir ekip otosuna çarptı. Kazanın ardından aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Murat Uyanık, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazada yaralanan olmadı.

1.03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülen Murat Uyanık'ın yapılan alkol testinde 1.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Uyanık'a çeşitli maddelerden toplam 10 bin 465 lira para cezası uygulandı.









