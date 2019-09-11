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Konya'da annesini bıçakla öldüren sanık tahliye edildi

Annesini 40 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve şizofreni tanısı konulan sanığı, mahkeme bıraktı.

AA | 11.09.2019 - 14:36..
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta, 26 Kasım 2018'de Ayşe Tokgöz 40 bıçak darbesiyle öldürülmüş, olayı komşularına haber veren ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen oğlu Ömer Tokgöz, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Ömer Tokgöz, savcılık talimatıyla Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne sevk edilmişti.

Konya'da annesini bıçakla öldüren sanık tahliye edildi

"BENİ SERBEST BIRAKIN"

Olayın üzerinden geçen bir yılın ardından Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen son duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Tokgöz (55), maktul Ayşe Tokgöz'ün (78) yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tokgöz savunmasında, "Beni serbest bırakın." dedi.

Konya'da annesini bıçakla öldüren sanık tahliye edildi

TAHLİYE EDİLDİ, HASTANEDEKİ TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK

Duruşmaya katılan sanığın kardeşleri ise Tokgöz'ün hastanede tedavi altına alınması gerektiğini, gözetim altında tutulmasını istediklerini söyledi. Taraf avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti, daha önce Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde şizofreni tanısı konulan, ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Tokgöz'ün tahliye edilerek, hastanede tedavisinin devamına karar verdi.

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