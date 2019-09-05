Konya'da annesini öldüren babaları için idam istediler

22 Ağustos Perşembe günü Konya'nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde üç çocuk annesi 37 yaşındaki Tuba Erkol, sürekli kavga ettiği ve kendisine olaydan 4 gün önce şiddet uyguladığı kocası Bekir Erkol'u, karakola giderek polise şikayet etti.

Şikayetin ardından Bekir Erkol'a, 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararına rağmen Bekir Erkol, olay günü eşini ve çocuklarının kaldığı eve giderek tekrar Tuba Erkol ile tartışmaya başladı.

ÇOCUKLARININ ENGELLEMESİNE RAĞMEN DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir Erkol, yanında bulanan bıçakla eşi Tuba Erkol’u çocuklarının gözleri önünde bıçaklamaya başladı. Aldığı bıçak darbelerinin ardından yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kendisini dışarıya atıp kaçmak isterken, evde bulunan çocukları da babalarını engellemeye çalıştı. Çocuklarının engelleme girişimine rağmen Bekir Erkol, peşinden gittiği eşini, apartman girişinde defalarca bıçaklamaya devam etti.

2 ERKEK ÇOCUĞUNU ALDI, 9 YAŞINDAKİ KIZI KOMŞULARA SIĞINDI

Eşini kanlar içerisinde bırakan Bekir Erkol, daha sonra bıçak zoruyla 2 erkek çocuğunu yanına alarak kaçtı, 9 yaşındaki kız çocukları ise komşularına sığındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Tuba Erkol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

46 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Otopsi için hastaneye kaldırılan Tuba Erkol'un cesedinde yapılan incelemede ise 46 yerinden bıçaklandığı tespit edildi.

"ANNEMİ BIÇAKLAYAN BABAMI YERE DÜŞÜRDÜK"

Babalarının en büyük cezayı almasını istediğini söyleyen 13 yaşındaki B.E., annesinin babası tarafından öldürülmesine şahit olduğunu ifade etti. Yaşanan dehşet anlarını anlatan B.E., "Annem bağırmaya başlamıştı, uyandık kardeşlerimle gittik. Bir baktık, babam bıçaklıyor annemi. Görünce yere düşürdük babamı. O sırada annem kaçtı, biz kapıları tuttuk." dedi.

"BEN ANNENİZİ UYURKEN ÖLDÜRECEKTİM, SİZİN HABERİNİZ OLMAYACAKTI"

B.E., "Babam annemi yakalayıp, ardı ardına yine bıçaklamaya başladı. Komşumuz Müşerref’i içeri aldı, babam da bizi babaanneme götürdü. Babam kardeşim ve bana ‘Yürüyün sizi de öldürürüm’ dedi. Arabada bize ‘Ben annenizi uyurken öldürecektim, sizin haberiniz olmayacaktı. Annen bağırmasaydı bir şey yoktu’ dedi ve bizi hızlıca götürdü. Kötü hissediyorum, annemi özlüyorum, annemi istiyorum. 'Baba ne olur ambulansı arayalım' dedik, 'Hayır ölecek o, siz uyanmasaydınız ben onu çöpe atacaktım, kimse bulamayacaktı' dedi. En ağır cezayı gerekirse idam cezası almasını istiyorum." diye konuştu.

"ANNEMİ ÖPMEK İSTEDİM AMA İZİN VERMEDİ"

Çocuklarının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol’un 11 yaşındaki oğlu T.E. de "Ben yatıyordum, annem 'Burak koş' diye bağırmaya başladı. Üçümüz de çıktık. İçeri baktık, babam annemi bıçaklamaya başlamış. Biz engellemeye çalıştık, Müşerref, annemi dışarı çıkarmaya çalıştı ama annem merdivenlerin orada bayılmıştı. Babam oraya gelip tekrar bıçaklamaya başladı. Karşı komşumuz Müşerref’i aldı, bize de 'Yardım istemenize gerek yok, anneniz öldü' dedi. Ben annemi öpmek istedim ama izin vermedi, bizi bıçak zoruyla götürdü. Arabada bize ‘Okuyun adam olun’ dedi. Babaannemlere gittiğimizde kanlı ellerini yıkadı, babaannem de bizim üstümüzü değiştirdi." şeklinde konuştu.

"O ADAMIN ÖLMESİNİ İSTİYORUM, ANNEMİ İSTİYORUM"

Tuba Erkol’un 9 yaşındaki kızı M.E. ise, "Biz koşup baktığımızda annemin etrafı kandı. Ben çekmeye çalıştım ama babam bıçağı anneme saplamaya devam etti. Ağabeyimler babamı düşürünce ben annemi kolundan tutup dışarı çıkardım, merdivenden inecekken annem yere düştü, kafası yarıldı. Ben komşunun ziline bastım, 'Abla ambulans çağırın' dedim, komşumuz aniden beni içeri aldı. O adamın ölmesini istiyorum, annemi istiyorum." ifadesini kullandı.