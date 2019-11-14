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Konya'da aracın LPG tankı patladı

Selçuklu ilçesindeki sanayi sitesinde, bir aracın tamir edilmesi sırasında LPG tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA | 14.11.2019 - 15:34..
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Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Eski Sanayi bölgesinde meydana gelen olayda, LPG tamiratı yapılan bir araçta belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Patlamada Mevlüt G., Cevheri Y. (24) ve Rıza A. yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya'da aracın LPG tankı patladı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunda 1. ve 2. derece yanık bulunan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da aracın LPG tankı patladı

Konya'da aracın LPG tankı patladı

Konya'da aracın LPG tankı patladı


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