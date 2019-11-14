Konya'da aracın LPG tankı patladı

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Eski Sanayi bölgesinde meydana gelen olayda, LPG tamiratı yapılan bir araçta belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Patlamada Mevlüt G., Cevheri Y. (24) ve Rıza A. yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunda 1. ve 2. derece yanık bulunan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



