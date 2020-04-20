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Konya'da, aracıyla drift yapan sürücü yakalandı

Yasağa rağmen sokağa çıkarak drift yapan sürücüye polis ekiplerince tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1.516 lira para cezası uygulandı.

DHA |
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Konya'da, aracıyla drift yapan sürücü yakalandı

Konya'da, sokağa çıkma yasağına rağmen otomobili ile drift yapan ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü D.G. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılıp, yakalama kararı çıkarıldı.

Sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

PARA CEZASI UYGULANDI

D.G.'ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1.516 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da twitter hesabından, D.G.'nin görüntülerini, 'Türk polisi yakalar da yardım da eder' notu ile paylaştı.

Konya'da, aracıyla drift yapan sürücü yakalandı

Aracıyla tehlikeli hareketler yaptı, 'şeytana uydum' dedi

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