Konya'da arazi yangını: Alevler evlere ulaşmadan kontrol altına alındı

Bugün öğle saatlerinde Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi'ndeki boş arazide, yangın meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yoğun dumanı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR DA MÜDAHALEYE DESTEK VERDİ

Alevlerin çevredeki evlere doğru ilerlemesi üzerine mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar, bahçe hortumları ve kovalarla yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için itfaiye ekipleriyle birlikte mücadele etti.

EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Çok sayıda itfaiye ekibinin koordineli çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Böylece alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması engellenirken, olası can ve mal kaybının da önüne geçildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletildi.

YANGIN DRONE'LA GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının çıkışı ve söndürme çalışmaları, drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde, geniş alana yayılan alevler ile itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ve vatandaşların söndürme çalışmalarına verdiği destek dikkat çekti.