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Konya'da ayakkabı kutularından ruhsatsız tabanca çıktı

Beyşehir ilçesinde ayakkabı kutuları içerisinde gizlenmiş, ruhsatsız silahlar bulundu. Yapılan operasyon çalışması sonrasında 1 kişi gözaltına alındı.

AA | 16.08.2019 - 10:46..
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Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda bir kişinin ruhsatsız silah imalatı ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

AYAKKABI KUTULARINA GİZLEDİLER

Adli makamlardan alınan arama kararıyla şüphelinin kullandığı hafif ticari araç, Bademli Mahallesi yolunda durduruldu.

Araçta yapılan aramada 5 tanesi ayakkabı kutuları içerisine gizlenmiş, diğerleri poşet içerisinde toplam 15 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Konya'da ayakkabı kutularından ruhsatsız tabanca çıktı

TABANCALARDAN BİR TANESİ KURUSIKI

Tabancalardan bir tanesinin kurusıkı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan araç sürücüsü D.Ö.’nün evinde yapılan aramada ise bir adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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