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Konya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kulu ilçesinde, binanın 3'üncü katından düşen Suriyeli Hüseyin El Hasan hastaneye kaldırıldı.

AA | 11.11.2019 - 21:09..
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Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın 3'üncü katından düşen çocuk, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

12 yaşındaki Suriye uyruklu Hüseyin El Hasan, Camikebir Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki balkondan düştü.

Çocuğun düştüğünü gören yakınları, El Hasan'ı otomobille Kulu Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hayati tehlikesi bulunan El Hasan, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkondan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı VİDEO

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